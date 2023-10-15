'Kanun Hükmü', Ankara Film Festivali'ni de karıştırdı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesine neden olan 'Kanun Hükmü' adlı belgesel, Ankara Film Festivali'ni de karıştırdı

Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' adlı belgeseli Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesine neden olmuştu.

'Kanun Hükmü', bu yıl, 2 - 10 Kasım arasında düzenlenecek olan 34'üncü Ankara Film Festivali'ni de karıştırdı.

Şöyle ki;

Ön jüri, Ankara Film Festivali, yarışmaya katılabilecek olan belgesel filmleri belirledi. 'Kanun Hükmü'nün o filmler arasında olmadığı görülünce Ankara Film Festivali'nin filme sansür uyguladığı yönünde yorumlar yapıldı.

Oysa, ön jüri filmi izleyememişti. Nedeni ise filmin şifresinin açılmamasıydı.

Ön jüri, Necla Demirci'ye şifrenin açılmadığını, yeni bir şifre göndermesi gerektiğini bildirdi. Ne var ki yeni şifre gelmedi. Festivali organize eden İrfan Demirkol da Demirci'ye şifrenin açılmadığını söyledi.

Yeni bir şifre gelmeyince filmi izleyemeyen ön jüri, 'Kanun Hükmü'nü değerlendirme dışı bırakmak zorunda kaldı.

Filmin festivalde yer almaması üzerine, sosyal medyada "Filme sansür uygulanıyor" yorumları yapıldı.

İrfan Demirkol, bunun üzerine konuyu kronolojik olarak şöyle açıkladı;

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