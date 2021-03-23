Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da açık artırmada satılacak 0:00 / 0:00

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Müzayede evinin internet sayfasında, 31 Mart'ta yapılacak açık artırmada portrenin 80-120 bin sterlin (110-165 bin dolar) arasında bir fiyata satılması öngörülüyor.

19'uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilen portrenin 16'ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Portrenin benzerlerinden farklı olarak bakır levha üzerine çizildiği açıklandı.

43 YAŞINDAKİ HALİ

Portrenin, Sultan Süleyman'ın Irak'ı Safevilerden aldığı, Preveze Deniz Savaşı'nda Papa ve müttefiklerine karşı zafer kazandığı zaman dilimine denk düştüğü, portrede Sultan Süleyman'ın 43 yaşında olduğunun düşünüldüğü aktarılıyor.

Müzayedede satılması planlanan 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'ân-ı Kerim sayfası, 10'uncu yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'ân-ı Kerim'in yanı sıra, Osmanlı Devleti dönemine ait çok sayıda kilim ve halı bulunduğu kaydedildi.

FATİH SULTAN MEHMET TABLOSUNU İBB ALMIŞTI

Geçen yıl Londra'da yapılan açık artırmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fatih Sultan Mehmet'in portresini 935 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon lira) ödeyerek satın almıştı.

Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresini, geçen yıl Londra’da yapılan açık artırmada 770 bin sterline İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Sultan Mehmet'in ünlü tablosu, İstanbul'un kurtuluş yıldönümü olan 6 Ekim 2020'de belediyenin Saraçhane'deki binasında halka sergilenmeye başlandı.