Kanye West, Bianca Censori ile ayrılık haberlerini şarkısıyla doğruladı

Rap şarkıcısı Kanye West, eşi Bianca Censori'nin onu terk ettiği yönündeki söylentileri doğruladı.Çift, geçtiğimiz birkaç ay içinde birçok kez ayrılık söylentileriyle karşı karşıya kalmıştı. Şimdi ise West'in bu haberi şarkısıyls doğruladığı görüldü. Kanye West, yeni albümü 'WW3'teki 'Bianca' şarkısında, eşi Bianca Censori'den bahsetti. West, şarkısında, "Bebeğim kaçtı / Ama önce beni hastaneye yatırmaya çalıştı / Hasta olmadığım için hastaneye gitmiyorum, sadece anlamıyorum" sözlerini sarf etti.

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Şarkının devamında; "Panik atak geçiriyor ve tweet atma şeklimden hoşlanmıyor / Bianca dönene kadar bütün gece ayaktayım, uyumayacağım / Gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum" sözleri dikkat çekti.

Kanye West ile Bianca Censori, ünlüler dünyasının son dönemdeki en sansasyonel ve en çok tepki çeken çiftlerinden biri olarak öne çıktı.

Bianca Censori'nin Grammy kırmızı halısındaki çıplak gösterisinin ardından, Kanye West gamalı haç amblemli tişört üretmesi ve sosyal medyadaki Yahudi nefreti içeren söylemleriyle gündeme geldi. Sansasyonel çift, daha sonra boşanma haberleriyle manşetlere çıktı.