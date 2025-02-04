GAZETECİYİ AŞAĞILADI

Kanye West, bu haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve tören alanından atıldıkları söylentisini çıkaran kişinin ABD'li gazeteci Don Lemon olduğunu iddia etti.

Instagram sayfasına Lemon'un bir fotoğrafını koyan Kanye West; "Bu, benim ve eşimin Grammy'den atıldığımız söylentisini başlatan aptal" şeklinde mesaj yazdı. West, hızını alamadı ve Lemon'a siyahilere yönelik hakaret sözcüğü olarak bilinen 'coon' şeklinde hitap etti.

2021'de mahkeme kararıyla adını resme 'Ye' olarak değiştiren Kanye West'e, Lemon'un yanıtı gecikmedi.