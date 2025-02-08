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        Haberler Magazin Kanye West'ten, Sean 'Diddy' Combs'a destek: Puff'ı serbest bırakın - Magazin haberleri

        Kanye West'ten, Sean 'Diddy' Combs'a destek: Puff'ı serbest bırakın

        Kanye West, geçtiğimiz yıl cinsel saldırı, şantaj ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla tutuklanan meslektaşı Sean 'Diddy' Combs'a destek verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulunan rapçi; "Puff'ı serbest bırakın" şeklinde çağrıda bulunarak Trump'tan yardım istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 21:35 Güncelleme: 08.02.2025 - 21:35
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        "Puff'ı serbest bırakın"
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        Kanye West, geçtiğimiz hafta Grammy Ödül Töreni'ne eşi Bianca Censori ile katılarak dikkatleri üzerine çekmişti. Tören sonrası gelen eleştirilere sert bir yanıt veren West; "Eşim bir milyarderle birlikte, neden sizin gibi aptalları dinlesin ki?" demişti. Ünlü rapçi, ayrıca otizm spektrumunda olduğunu da açıklamıştı.

        Kanye West, son olarak cinsel istismar, yasaklı madde kullanımı, suç örgütü kurma ve şantaj gibi ciddi suçlamalar nedeniyle tutuklanan Sean 'Diddy' Combs’a sosyal medya hesabından paylaştığı tivitlerle destek verdi.

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        "ZENCİLERİ KORKUTMAK İÇİN PUFF’I KULLANMAYA ÇALIŞIYORLAR"

        Kanye West, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarda Diddy’nin hedef alındığını iddia ederek; "Puff’tan örnek oluşturmaya çalışıyorlar. Benim ve kardeşimin aramızda sorunlar oldu ama bu beyaz insanlar, zencileri korkutmak için Puff’ı kullanmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca, Diddy'yi desteklemesinin kişisel bir mesele olduğunu vurgulayan Kanye West; "Afro-Amerikan iş insanlarını ortadan kaldırmaya çalışan herkesin peşine düşmem gerekiyor" dedi.

        "PUFF İÇİN AYAKTA KALDIM"

        Rapçi, şu ifadelerle paylaşımlarına devam etti; "Puff, beni de vurdu. Peki, ben Puff'ı serbest mi bıraktım? Puff, beni kavga yüzünden mi yoksa para yüzünden mi vurdu? Hiçbir zaman beni vurduran fakir bir zenci görmedim. Puff, için ayakta kaldım ve gelecek yıl 20 gram kazanacağım. Ayrıca, Super Bowl'a katılmayı planlıyorum"

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        "PUFF'I SERBEST BIRAKIN"

        Kanye West, 2016 seçimlerinde Donald Trump'a destek veren rapçi, Twitter'da "Donald Trump, lütfen kardeşim Puff'ı serbest bırakın" şeklinde çağrıda bulunarak Trump'tan destek istedi.

        Fotoğraflar: Avalon, Mega

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        #Kanye West
        #Sean Diddy Combs
        #Donald Trump
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