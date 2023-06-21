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3 yıldır yaşadığı evde gizli bölme buldu

TikTok kullanıcısı Julia Henning 3 yıldır yaşadığı evde merdivenle inilebilen gizli bir alan keşfetti. Süreci sosyal medya hesabından paylaşan kadının videosu 20 milyona yakın görüntülenme aldı

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  • Kapağı açtı, şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde buldu

    ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan yaşam koçu ve podcast yayıncısı Julia Henning 3 yıldır yaşadığı evinde şaşırtıcı bir keşfe imza attı.
  • Kapağı açtı, şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde buldu

    Evinde daha önce fark etmediği gizli bir bölme keşfeden Henning, kapağı açtığında bir merdiven buldu.
  • Kapağı açtı, şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde buldu

    Merdivenlerden aşağı inen Henning, içerisinde ahşap rafların bulunduğu bir alan ortaya çıkardı. 
  • Kapağı açtı, şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde buldu

    Süreci TikTok hesabından paylaşan genç kadının videosu 19 milyondan fazla görüntülenme aldı. 
  • Kapağı açtı, şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde buldu

    Ancak derinlemesine temizlik ve birkaç kat boyayla kullanışlı bir alana dönüştürülebilecek oda, sosyal medya kullanıcıları tarafından ürkütücü bulundu. 
  • Kapağı açtı, şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde buldu

    Birçoğu şakayla karışık Henning'i derhal evi terk etmeye ve alanı kapatmaya çağırdı. 

     
  • Kapağı açtı, şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde buldu

    Bazıları ise alanın oyun odasına, atölyeye, kütüphaneye ya da müzik odasına dönüştürülebileceğini ekledi.
  • Kapağı açtı, şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde buldu

    Sosyal medyada eski ve tarihi evlerde keşfedilen gizli bölmeler ve odalar oldukça ilgi görüyor. 
  • Kapağı açtı, şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde buldu

    Zira ABD'nin New York kentinde yaşayan Samantha Hartsoe isimli kadın da, banyosundan sürekli gelen esintinin kaynağını bir türlü bulamayınca araştırmaya koyulmuştu.
  • Kapağı açtı, şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde buldu

    Samantha Hartsoe, süreci anlattığı TikTok paylaşımında banyoda havalandırma olmamasına rağmen soğuk havanın saçlarını hareket ettirecek kadar güçlü olduğunu göstermişti.
  • Kapağı açtı, şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde buldu

    Genç kadın banyoyu karış karış aradıktan sonra esintinin banyodaki aynanın arkasından geldiğini keşfetmişti. Aynayı yerinden kaldırdığında ise tam anlamıyla hayatının şokunu yaşamıştı çünkü aynanın arkasında kocaman bir delik vardı. 
  • Kapağı açtı, şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde buldu

    Cesaretini toplayan genç kadın çekiç, maske ve el feneriyle delikten içeri girmiş ve kocaman bir daire bulmuştu.

    *Haberin görselleri Julia Henning ve Samantha Hartsoe'un TikTok hesabından alınmıştır.

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