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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kapaklar iyice açıldı, saniyede 3 bin 330 metreküp su tahliyesi başladı

İHA

15 yıl sonra ilk defa açılan savak kapakları ile su tahliye işlemi bir haftadır devam eden Keban Baraj Gölü’ne saniyede 3 bin metreküp su girdiği bildirildi. Yüzde 25 oranında açılan kapaklardan tahliye edilen su miktarı yeterli gelmeyince bugün kapaklar biraz daha açılarak saniyede tahliye miktarı 3 bin 330 metreküpe çıkartıldı.

Anonslarla uyarı yapılıyor

Türkiye’nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1966 yılında temeli atılan 8 yılda tamamlanıp 1974 yılında faaliyete geçen Keban Barajı ve Hidro Elektrik Santrali (HES) 45 yılı geride bıraktı. 45 yıldır ekonomisine ve enerji üretimine önemli bir destek sağlayan Keban Barajı’nda geçtiğimiz hafta 15 yıl sonra bir ilk yaşanmış 6 savak kapağı açılarak saniyede bin 200 metreküp su tahliyesine başlanmıştı.

SEVİYE 844 METREYİ GEÇTİ, TAHLİYE ORANI 3 BİN 330 METREKÜPE ÇIKTI

158 kilometrelik havzası bulunan gölün derinlik olarak maksimum seviyesinin 845 metre olduğu belirtildi. Bu yıl son 20 seneye oranla Tunceli, Bingöl ve Elazığ’ın yüzde 30 daha fazla yağış alması nedeniyle, eriyen karla birlikte Murat Nehri’nden Keban Baraj Gölü'ne saniyede 3 bin metreküp su girmeye başladı. Bugün itibariyle barajdaki doluluk oranı ise 844 metreyi aşarak, tamamen doluluk seviyesine 1 metreden az kaldı. Olası bir taşkın yaşanmaması için, baraj gölünde yüzde 25 oranında açılan savak kapakları bugün itibariyle yüzde 65’e çıkarıldı. Şu anda havzaya saniyede 3 bin metreküp su girerken, 3 bin 330 metreküp su da tahliye edilmeye başlandı.

BELEDİYE UYARDI

Keban Belediyesi tarafından bugün sabah saatlerinden itibaren hoparlörle vatandaşlarda uyarılmaya başlandı. Anonslarda, "Keban Baraj’ında savaklardan akıtılan su bugün itibariyle arttırılacaktır. Ani su taşkınları yaşanacağından Fırat Nehri kıyısından can ve mal güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın uzak durması hususu önemli duyurulur" denildi.

VATANDAŞLAR DA İZLEMEYE GELDİ

İlerleyen süreçte baraj gölüne aynı miktarda su gelmeye devam etmesi halinde, kapakların tamamen açılma ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan kapakların biraz daha açıldığını duyan vatandaşlarda barajın bulunduğu bölgeye gelerek o anları izlemeye başladı. Suyun tahliyesini izleyen vatandaşlar, hem sosyal medyadan canlı yayın yaptı, hem de anı olarak görüntülerini çekti.

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