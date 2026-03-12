Canlı
        Haberler Gündem Politika Kapalı oturum tutanakları mühürlendi | Son dakika haberleri

        Kapalı oturum tutanakları mühürlendi

        TBMM Genel Kurulu'nda, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın Türkiye'ye etkileri gündemiyle yapılan kapalı oturumun tutanakları mühürlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Kapalı oturum tutanakları mühürlendi

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın Türkiye'ye etkileri gündemiyle yapılan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in milletvekillerini bilgilendirdiği kapalı oturumun tutanakları mühürlendi.

        DHA'nın haberine göre TBMM Genel Kurulu, uluslararası anlaşma tekliflerini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

        Başkan Vekili Buldan, 10 Mart'ta, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın Türkiye'ye etkileri gündemiyle yapılan kapalı oturum tutanaklarının mühürlenmesi için kapalı oturuma geçileceğini duyurdu.

        Kapalı oturum nedeniyle genel kurul salonunda bulunan dinleyici ve gazeteciler dışarıya çıkarıldı. Ayrıca, Meclis'teki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi. Yaklaşık 10 dakika süren oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in milletvekillerini bilgilendirdiği kapalı oturumun tutanakları mühürlendi. Genel Kurul, daha sonra gündemindeki konuları görüşmek üzere açık oturuma geçti.

