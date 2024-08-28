30 Ağustos alternatif yol ve güzergahlar: Hangi yollar trafiğe kapatıldı?
Bilindiği gibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı provalarının gerçekleştirilmesi sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama ile 30 Ağustos alternatif yol ve güzergahlar belirlenerek 30 Ağustos Cuma günü hangi yolların trafiğe kapalı olduğu açıklandı. İşte 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu. 30 Ağustos Cuma günü trafikte olacak kişiler şimdiden alternatif güzergah araştırması yapıyor. Peki, 30 Ağustos’ta hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte ayrıntılar...
30 AĞUSTOS’TA HANGI YOLLAR KAPALI OLACAK?
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, cuma günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni ve tören geçişinin yapılacağı Vatan Caddesi'nde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Saat 06.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapanacak yollar, şöyle sıralandı:
"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım."
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Sürücüler bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.