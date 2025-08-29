Habertürk
        Kapalıçarşı pırlanta operasyonunda 30 tutuklama

        Kapalıçarşı pırlanta operasyonunda 30 tutuklama

        İstanbul'da kaçak pırlanta soruşturması kapsamında, Kapalıçarşı bölgesinde 23'ü iş yeri olan 41 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 23:08 Güncelleme: 29.08.2025 - 23:08
        Kapalıçarşı pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak yollarla Türkiye'ye pırlanta ve çeşitli değerli taşları getiren ve kaçak olduğunu bildiği halde satın alan 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 155 kilo 602 gram ağırlığında, bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirildi.

        SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ, 43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüphelilerin ifadeleri sonrasında soruşturma derinleştirildi. Kapalıçarşı bölgesindeki 23'ü iş yeri olan 41 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan arama çalışmalarında bin 373 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşya, bin 132 adet değerli maden taşı, 1 adet kuru sıkı silah, 109 adet fişek, 267 parça tarihi eser ile birlikte 64 adet dijital materyal ele geçirildi. Operasyon yapılan adreslerde ele geçirilen taşların yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 250 Bin lira olduğu değerlendirildi.

        30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 30'u, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Mahkeme 4 şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi. 9 şüpheli ise imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

