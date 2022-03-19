Kaparinin şaşırtan faydaları 0:00 / 0:00

Dikenli bir bitki olan kaparinin ana vatanı Asya’dır. Türkiye’de de Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişir. Tohum olarak yetişen ve kısa boylu bir bitki olan kaparinin farklı bölgelerde farklı isimler ile de anıldığı görülmektedir. Kaparinin en çok kullanıldığı alanlar reçel ve turşudur. Bunun yanı sıra kapari baharat olarak da kullanılır. Kaparinin son dönemlerde yaygın olarak kullanıldığı alan ise kozmetik sektörüdür. Kapari aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olan bir besindir. Bu yüzden kapari hakkında yapılan araştırmalar her geçen gün artmaktadır. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda kapari hakkında merak edilen her şeyi bir araya getirdik.

Kapari Nedir?

Kaparinin anavatanı Asya’dır. Tohum olarak kendiliğinden yetişir. Yuvarlak ve etli bir yapıdadır. Ortalama 150 ila 200 yıl arasında yaşayabilir. Karga kavunu, keper, gebere, kepere, kedi tırnağı, geber otu ve Hint hıyarı olarak da adlandırılabilir. Türkiye’de ise Ege ve Akdeniz gibi ılıman bölgelerde yetiştirilir. Kaparinin turşusu ve reçeli yoğun olarak tüketilir. Bunun yanı sıra baharat ve garnitür olarak da kullanılabilir.

Kapari Faydaları

Kapari meyvesi sağlık için pek çok faydayı içinde barındırmaktadır. B12 vitamini, A vitamini, K vitamini, E vitaminin yanı sıra niasin ve lif içeriği de bulunan kapari zengin bileşenlere sahiptir. Bu yüzden kaparinin faydaları halk arasında da son dönemlerde merak edilen konular arasında yer almaktadır. İşte kaparinin bilinmeyen faydaları:

İçeriğinde flavonoid maddesini bulunan kapari doğal bir antioksidandır. Bu yüzden vücutta yer alan serbest radikallerin idrar ile dışarıya atılmasında yardımcı olur. Antioksidan içeriği ile yaşlanmanın da etkilerini azaltır.

Lif açısından zengindir. Sindirim sistemini düzenler.

Turşu hali ile tüketildiğinde tokluk hissini arttırır. Vücuda direnç katar.

Magnezyum ve kalsiyum deposudur. Kemik gelişimini destekler.

Demir içeriği sayesinde sağlığa faydalıdır.

B vitamini içeriği de yüksel olan kapari, saç sağlığı için de çok faydalıdır.

Kapari Zararları

Kapari şif deposu bir besindir. Ancak faydaları kadar yan etkileri de bulunmaktadır. Kaparinin yan etkileri arasında ilk olarak bilinmesi gereken kaparinin taze halinin tüketilmemesidir. Kapariyi tüketmek için işlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Çiğ tüketildiği takdirde zehirlenmelere yol açabilir.

arasında ilk olarak bilinmesi gereken kaparinin taze halinin tüketilmemesidir. Kapariyi tüketmek için işlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Çiğ tüketildiği takdirde zehirlenmelere yol açabilir. Fazla tüketimi yapıldığında susamaya ve çok fazla su tüketmenize yol açabilir.

Kapari bitkisi su çeker. Fazla tüketilir ise vücutta ödeme yol açar ve vücudun şişmesine neden olur.

Yüksek tansiyon hastalığı olan kişiler kapari tüketmemeye özen göstermelidir.

Kaparide sodyum oranı çok yüksektir. Sodyum miktarının yüksek olması da vücuttaki suyu çekmesine yol açar. Bu da kanı hacminin artmasına sebebiyet verir. Bunun yanı sıra kalp hastalıklarını da tetikleyebilir.

Aşırı tüketim kemik erimesine neden olabilir.

Hamilelerin de tüketimden uzak durması gerekir.

Kapari Ms Hastalığına Faydalı Mı?

MS hastalığına kaparinin iyi gelip gelmediği de merak konusudur. Ancak bilimsel olarak kaparinin MS hatalığına iyi geldiği yönünde bir araştırma yoktur.

Kapari Cinselliğe İyi Gelir Mi?

Kaparinin cinsel gücü arttırıcı etkisi olduğu bilinmektedir.