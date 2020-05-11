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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK),fişek üretim kapasitesini üç katına çıkaran yeni fişek ürettim hattını, Türk sanayisinin olanaklarıyla yarı maliyetle devreye aldı. Yerli sanayi tercihi, tesisinin çalışmalarının güvenli şekilde sürdürülmesi açısından da kritik önem taşıyor.

MKEK, tüm dünyayı tehdit eden "görünmez düşman" yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında cerrahi maske, hijyenik tulum ve solunum cihazı gibi ekipmanı gündemine alıp üretmeye başlarken, güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürüyor.

Savunma sanayisinde silah, mühimmat, roket-patlayıcı ve kimyasal, makine ve malzeme grubunda faaliyet gösteren kurum, son olarak yerli ve milli fişek hattını Gazi Fişek Fabrikası'nda devreye aldı. Fabrikada 13 farklı kalibrede 43 farklı tipte fişek üretilecek.

Dizayn ve tasarımı kuruma ait olan üretim hattındaki tezgahların, imalat, montaj ve seri üretime geçilmesi 1,5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı.

Üretim hattında başta Rus mühimmatları 7,62x54 (Bixi) ve 7,62x39 (Kalaşnikof) olmak üzere diğer NATO mühimmatları da üretilebilecek.

Yeni üretim hattıyla kurumun fişek üretim kapasitesi üç katına çıkacak. Eski üretim hattında 45 personelle yıllık 20 milyon fişek üretilirken

yeni üretim hattında 14 personelle yıllık 60 milyon fişek üretilebilecek. Bununla birlikte kurumun maliyetleri aşağı çekme yönündeki çabaları için ciddi katkı sağlanacak.

YERLİ MAKİNALAR FATURAYI YARIYA DÜŞÜRDÜ

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan makinelerin yabancı firmalardan temini durumunda 12 milyon avroluk bir fatura söz konusu iken yerli firmaların tercih edilmesiyle maliyet 6 milyon avroya düştü. Projenin geri ödeme süresi ise 1,7 yılda tamamlanacak.

Yerli sanayi tercihi, tesisinin çalışmalarının güvenli şekilde sürdürülmesi açısından da kritik önemde bulunuyor. Yurt dışı bağımlılığının ortadan kalkmasıyla tesiste gelecek dönemde ortaya çıkacak ihtiyaçlar en kısa sürede ve etkin şekilde karşılanabilecek.

MKEK'nin yeni üretim hattının kurulmasında Yılmaz Makina, Yeter Makina, HİDROTİM, Vibromak, AAES, MCM Savunma, TMMPRESS Pres Bakım Onarım, SEHALSAN Makine ve Sanayi, BAF Machine gibi sanayi firmaları görev aldı.