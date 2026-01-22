Habertürk
        Kapasite kullanım oranı ocakta düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Kapasite kullanım oranı ocakta düştü

        İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), ocak ayında geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:39 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:39
        Kapasite kullanım oranı ocakta düştü
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

        Buna göre, ocak ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi’ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

        İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 olarak hesaplandı.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise 0,3 puan azalışla yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

        Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

        Aylar/Yıl 2025 2026
        Ocak 74,6 74,1
        Şubat 74,5
        Mart 74,4
        Nisan 74,3
        Mayıs 75,0
        Haziran 74,6
        Temmuz 74,2
        Ağustos 73,5
        Eylül 74,0
        Ekim 74,2
        Kasım 74,4
        Aralık 74,4
