Kapatılan Zaman yazarlarına hapis cezası

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, sanık Ali Bulaç savunmasında defalarca yargılandığını ifade ederek, "Darbe öncesinde darbeye karşı yazılar yazdım. Darbeye yardım eden biri darbeye karşı durmaz ve yazılar yazmaz. Benim bu örgüte yardım etmem ve sempati duymam hayatın olağan akışına aykırıdır. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Şahin Alpay ise savunmasında, "15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum. Bu nedenle de Zaman Gazetesi'nde yazarlık yaptığım için de pişmanım. Örgüt üyeliği suçundan bana karşı yöneltilen suçlar için elle tutulur delil yoktur. Hakkımda beraat kararı vermenizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Mümtazer Türköne bu davanın 6 yıldır sürdüğünü söyleyerek, "Her şey konuşuldu söylendi. Sanırım söylenmeyen bir şey kalmadı. Benim 4 yıl 2 ay hapis yatmama sebep olan suçlar sadece gazete makaleleri. Delil olarak gazetelerde atılan başlıklar gösteriliyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Diğer arkadaşlardan farklı olarak 2.5 yıl daha hapis yattım. Bunun nedeni ise pişmanlık belirtisi göstermemem olarak belirtildi. Buna da açıklık getireyim pişmanlık duyacağım herhangi bir şey yapmadım. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.