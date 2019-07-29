Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı'nda usta oyuncular yer alıyor. İşte, Kapıcılar Kralı filminin detayları...
KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyit büyük bir apartmanda kapıcıdır. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.
KAPICILAR KRALI OYUNCULARI KİMLER?
- Kemal Sunal - Kapıcı Seyit
- Bilge Zobu - Zafer - İkinci yönetici, Emekli albay
- Sevda Ferdağ - Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız
- Şevket Altuğ - Votkacı sarhoş - Apartman sakini
- Sevil Üstekin - Hacer - Seyit'in eşi
- Can Kolukısa - Fehmi - İlk yönetici
- Güner Sümer - Nuri - Apartman sakini, Galerici
- Feridun Çölgeçen - Übeyit
- Özcan Özgür - Mahir - Apartman sakini, Hırsız
- Mine Zeren - Apartman sakini
- Yüksel Gözen - Müdür Mithat - Apartman sakini
- Ekrem Dümer - Doktor - Apartman sakini
- Hikmet Gül - Makbule - Meraklı apartman sakini
- Güler Ökten - Fehmi'nin eşi
- Fatoş Tez - Leyla - Votkacı sarhoşun eşi
- Gülten Ceylan - Selma - Memur Ferit'in kızı
- Mete Sezer - Memur Ferit
- Demircan Türkdoğan
- Diler Saraç - Doktor'un eşi
- Serpil Baykul
- Itır Gürdemirel
- Nisan Akman
- Eren Ertekin
- Yaman Yaşınel
- Aziz Kıskanç
- İbrahim Sabuncu
- İlyas Salman - Karşı apartmanın kapıcısı
- Rauf Öztürk
- Necip Sarıcıoğlu
- Taci Erşan
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