Kaputuna yolcu bindirdi! 12 bin lira ceza Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otomobilinin kaput kısmına bir kişiyi bindirip yolculuk yaptıran K.Ş. isimli sürücüye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

