"Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
Eskişehir'de, çobanlık yapan 22 yaşındaki Mehmet Topaloğlu´nun öldürülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan ve ifadelerinde kar maskeli katili gördüğünü ancak yakalayamadığını anlatan 44 yaşındaki Ahmet Çetin, `kasten öldürme´ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemece kararla birlikte hakkında tutuklama kararı verilen Çetin, cezaevine konuldu
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal İstiklalbağı Mahallesi´nde çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu (22), geçen yıl temmuz ayında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
KATİLİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİCinayetten tutuklanan Ahmet Çetin.
DHA'da yer alan habere göre 5 kurşun isabet eden Topaloğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aynı mahallede yaşayan Ahmet Çetin (44), katili gördüğünü söyledi.
"KAR MASKELİ KATİL KAÇTI" DEDİÖldürülen çoban Mehmet Topaloğlu.
Jandarma olayla ilgili Çetin´i gözaltına aldı. Ahmet Çetin, ifadesinde kar maskeli saldırganı olay yerinden kaçarken gördüğünü ve arkasından yetişemediğini anlattı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖMÜR BOYU HAPİS TALEP EDİLDİMehmet Topaloğlu 22 yaşındaydı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturmanın ardından katil zanlısı olduğu düşünülen Ahmet Çetin hakkında Eskişehir 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ne `kasten öldürme´ suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"BENİM İŞÇİMDİ, BEN MAĞDURUM"
Davanın dördüncü duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Çetin ile saldırıda ölen çoban Mehmet Topaloğlu'nun yakınları katıldı. Mahkemedeki son savunmasını yapan Ahmet Çetin, çoban Mehmet Topaloğlu´nu öldürmediğini belirterek, "Çocuk benim işçimdi. Ben bu olayda mağdurum. Ben öldürmedim. Ben adalet istiyorum" dedi.
DURUŞMADA TUTUKLANDI
Mahkeme heyeti, daha önceki tüm ifadelerinde kar maskeli katili gördüğünü ve arkasından yetişemediğini anlatan Ahmet Çetin´e çoban Mehmet Topaloğlu´nu `kasten öldürme´ suçundan 25 yıl hapis, ruhsatsız tabanca taşımak suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte hakkında tutuklama kararı verilen Ahmet Çetin, duruşma salonunda tutuklanarak kapalı cezaevine konuldu.