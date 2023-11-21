KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER | 21 Kasım 2023 Salı bugün okullar tatil mi, hangi illerde?

KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER | 21 Kasım 2023 Salı bugün okullar tatil mi, hangi illerde?

Kar tatili olan iller ve ilçeler, veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği illerde okullar tatil edilmişti. 20 Kasım Pazartesi günü İstanbul, Bolu, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Diyarbakır gibi illerde ve bazı ilçelerde eğitim öğretime bir gün ara verilmişti. Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Zonguldak'ta sel ve fırtına nedeniyle 9 kişi hayatını kaybederken, valilikten eğitim öğretime ilişkin son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ordu, Giresun, Trabzon, Iğdır, Ağrı, Muş, Kastamonu ve Sinop için yeni uyarılar yayınlarken gözler "21 Kasım 2023 Salı bugün okullar tatil mi, hangi illerde?" sorusuna çevrildi. İşte 21 Kasım kar tatili olan iller ve ilçeler...

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihlerde 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir" açıklaması yapıldı.

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BİNGÖL'DE EĞİTİME ARA

Bingöl'de dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Yedisu ilçesinde okullar pazartesi günü tatil ilan edilmişti. Yedisu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı soğuk, don ve buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek adına 21 Kasım Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim ve öğretimine bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

KASTAMONU'NUN 1 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Kastamonu Valiliği Cide'de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Yapılan açıklamada,n"Cide ilçemizde taşımalı eğitim ile okul öncesi ve özel eğitim kurumlarının tamamı, Ağlı ve İhsangazi ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime bugün 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.