'Kar topu savaşı' anonsu

Bolu'nun Gerede ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Gerede ilçesinde Valilik kararıyla taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrenciler için okul tatil edildi. Bunun dışındaki öğrenciler ise okulda ders işlemeye devam etti.

Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu'nda ders işleyen öğrenciler, beklemedikleri bir anda okul müdürünün sürpriz anonsunu duydu. Okulun anons mikrofonunu eline alan okul müdürü İsmail Doğangün, "İyi dersler çocuklar. Camdan dışarıya bakın bakalım. Çok güzel kar yağıyor değil mi? Çıkartayım mı sizi dışarıya kar topu oynamaya? Ne dersiniz?" diye sordu. Tüm okuldan 'evet' çığlıkları yükseldi. Dışarıya çıkan öğrenciler kar topu oynayarak, kar yağışının tadını çıkarttı.

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