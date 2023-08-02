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        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Kar ve Ayı’ 8 Eylül'de sinemalarda

        ‘Kar ve Ayı’ 8 Eylül'de sinemalarda

        Merve Dizdar ve Saygın Soysal başrollerinde yer aldığı yönetmen Selcen Ergun'un ilk uzun metrajlı filmi 'Kar ve Ayı' 8 Eylül'de seyirciyle buluşacak.

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 09:38
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        'Kar ve Ayı' 8 Eylül'de sinemalarda
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        Dünya prömiyerini 47. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan ve birçok festivalden ödülle dönen Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi ‘Kar ve Ayı’ Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Festival yolculuğuna tüm dünyada hız kesmeden devam eden film Türkiye’deki sinemaseverlerle 8 Eylül’de buluşacak.

        Merve Dizdar ve Saygın Soysal başrollerinde yer aldığı filmde Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş, Derya Pınar Ak, Onur Gürçay ve Muttalip Müjdeci onlara eşlik ediyor. Selcen Ergun’un senaryosunu Yeşim Aslan’la beraber yazdığı, psikolojik gerilim unsurları taşıyan ‘Kar ve Ayı’da kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin oradaki erk ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesi anlatılıyor.

        Selcen Ergun
        Selcen Ergun

        Türkiye prömiyerini 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan ve festivalden En İyi İlk Film ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle dönen ‘Kar ve Ayı’, Amerika’nın köklü festivallerinden 66. San Francisco Uluslararası Film Festivali’nde Yeni Yönetmenler Ödülü’nü kazandı. Belgrad Uluslararası Film Festivali’nde Eleştirmenler Ödülü ile Brüksel Cinemamed Uluslararası Film Festivali’nde Cineuropa Ödülü’ne layık görülen film, son olarak Frankfurt Türk Film Festivali’nden En İyi İlk Film Jüri Özel Ödülü ve Bergwelten Film Festivali’nden de En İyi Film Büyük Ödülü’nü aldı.

        Türkiye – Almanya – Sırbistan ortak yapımı ‘Kar ve Ayı’nın çekimleri 2020 yılında Artvin’in Şavşat bölgesinde kış döneminin zorlu koşullarında yapıldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eurimages, Medienboard Berlin-Brandenburg, Hamburg Schleswig-Holstein ve Sırbistan Film Merkezi tarafından desteklenen film Nefes Films ve Albino Zebra Film yapımcılığında, Riva Film, Set Sail Films, TRT, Intercam Upgrade, Ezgi Mola, Boş İşler Yapım ve Set Pozitif Filmcilik ortaklığında tamamlandı. Görüntü yönetmenliğini Florent Herry’nin üstlendiği filmin kurgusu Çiçek Kahraman tarafından yapılırken, filmin müziklerinde ise Erdem Helvacıoğlu imzası bulunuyor.

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        #Merve Dizdar
        #Kar ve Ayı
        #Selcen Ergun
        #film
        #sinema
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