Soğuk, rüzgâr ve buzlanma… Kış şartları yürüyüşü zorlaştırsa da doğru önlemlerle bu süreci avantaja çevirmek mümkün. Kışın yürüyüş yaparken sağlığınızı koruyacak öneriler ve kritik uyarılar…

KIŞIN YÜRÜYÜŞ: SAĞLIKLI KALMANIN SOĞUK HAVADAKİ ANAHTARI

Soğuk hava, çoğu kişi için evde kalma bahanesi gibi görünse de kış aylarında yapılan yürüyüşler hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından büyük faydalar sağlar. Ancak düşük sıcaklıklar, kaygan zeminler ve yanlış giyim tercihleri yürüyüşü riskli hale getirebilir. Peki kışın yürüyüş yaparken nelere dikkat etmeli, nasıl giyinmeli? İşte detaylar…

REKLAM

KIŞIN YÜRÜYÜŞ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

HAVAYI VE ZEMİNİ ÖNCEDEN KONTROL EDİN

Yürüyüşe çıkmadan önce hava durumunu mutlaka kontrol edin. Kar, buzlanma ve aşırı rüzgâr yürüyüşü tehlikeli hale getirebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski daha yüksektir.

ISINMADAN ASLA YÜRÜYÜŞE BAŞLAMAYIN

Soğuk havada kaslar daha sert olur ve sakatlanma riski artar. Yürüyüşten önce 5–10 dakikalık hafif ısınma hareketleri yapmak büyük önem taşır.

GÜVENLİ VE AYDINLIK ROTALARI TERCİH EDİN

Kış aylarında günler daha kısa olduğu için iyi aydınlatılmış ve düzenli temizlenen yürüyüş yollarını tercih edin. Kaygan, yokuşlu ve tenha alanlardan kaçının.

TEMPOYU KONTROLLÜ TUTUN Soğuk havada vücut daha fazla enerji harcar. Aşırı hızlı tempodan kaçının, nefesinizi ve nabzınızı zorlamadan yürüyüş yapın. SUSUZ KALMAMAYA DİKKAT Soğuk havada susuzluk hissi azalır ancak vücut yine de su kaybeder. Yürüyüş öncesi ve sonrası mutlaka su için. REKLAM KIŞIN YÜRÜYÜŞ YAPARKEN NASIL GİYİNİLMELİ? KATMANLI GİYİM KURTARICIDIR Kış yürüyüşlerinin altın kuralı katmanlı giyinmektir: İç katman: Ter emici ve nefes alabilen kumaşlar (pamuk yerine termal ürünler tercih edilmeli) Orta katman: Vücut ısısını koruyan polar veya yün Dış katman: Rüzgâr ve su geçirmez mont veya ceket AYAKKABI SEÇİMİ HAYATİ ÖNEM TAŞIR Kaymaz tabanlı, su geçirmez ve bileği destekleyen yürüyüş ayakkabıları tercih edilmelidir. Pamuk çorap yerine yün veya termal çoraplar ayakların sıcak kalmasını sağlar. BAŞ, EL VE BOYUN BÖLGESİNİ KORUYUN Vücut ısısının büyük bölümü baş, el ve boyun bölgesinden kaybedilir. Bere, eldiven ve atkı kullanımı sadece konfor değil sağlık açısından da gereklidir. REKLAM AŞIRI KALIN GİYİMDEN KAÇININ Çok kalın giyinmek terlemeye, terleme ise üşümeye neden olur. Amaç sıcak kalmak değil, ısı dengesini korumaktır.