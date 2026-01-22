- Reflektörlü veya açık renkli kıyafetler tercih edin
- Yanınızda küçük bir atıştırmalık bulundurun
- Telefonunuzun şarjı dolu olsun
- Müzik dinliyorsanız çevre seslerini tamamen kapatmayın
Soğuk, rüzgâr ve buzlanma… Kış şartları yürüyüşü zorlaştırsa da doğru önlemlerle bu süreci avantaja çevirmek mümkün. Kışın yürüyüş yaparken sağlığınızı koruyacak öneriler ve kritik uyarılar…
Soğuk hava, çoğu kişi için evde kalma bahanesi gibi görünse de kış aylarında yapılan yürüyüşler hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından büyük faydalar sağlar. Ancak düşük sıcaklıklar, kaygan zeminler ve yanlış giyim tercihleri yürüyüşü riskli hale getirebilir. Peki kışın yürüyüş yaparken nelere dikkat etmeli, nasıl giyinmeli? İşte detaylar…
Yürüyüşe çıkmadan önce hava durumunu mutlaka kontrol edin. Kar, buzlanma ve aşırı rüzgâr yürüyüşü tehlikeli hale getirebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski daha yüksektir.
Soğuk havada kaslar daha sert olur ve sakatlanma riski artar. Yürüyüşten önce 5–10 dakikalık hafif ısınma hareketleri yapmak büyük önem taşır.
Kış aylarında günler daha kısa olduğu için iyi aydınlatılmış ve düzenli temizlenen yürüyüş yollarını tercih edin. Kaygan, yokuşlu ve tenha alanlardan kaçının.
Soğuk havada vücut daha fazla enerji harcar. Aşırı hızlı tempodan kaçının, nefesinizi ve nabzınızı zorlamadan yürüyüş yapın.
Soğuk havada susuzluk hissi azalır ancak vücut yine de su kaybeder. Yürüyüş öncesi ve sonrası mutlaka su için.
Kış yürüyüşlerinin altın kuralı katmanlı giyinmektir:
İç katman: Ter emici ve nefes alabilen kumaşlar (pamuk yerine termal ürünler tercih edilmeli)
Orta katman: Vücut ısısını koruyan polar veya yün
Dış katman: Rüzgâr ve su geçirmez mont veya ceket
Kaymaz tabanlı, su geçirmez ve bileği destekleyen yürüyüş ayakkabıları tercih edilmelidir. Pamuk çorap yerine yün veya termal çoraplar ayakların sıcak kalmasını sağlar.
Vücut ısısının büyük bölümü baş, el ve boyun bölgesinden kaybedilir. Bere, eldiven ve atkı kullanımı sadece konfor değil sağlık açısından da gereklidir.
Çok kalın giyinmek terlemeye, terleme ise üşümeye neden olur. Amaç sıcak kalmak değil, ısı dengesini korumaktır.
Doğru önlemler ve uygun giyimle kış aylarında yürüyüş yapmak hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de ruh halini olumlu yönde etkiler. Soğuk hava sizi durdurmasın; bilinçli adımlarla kış yürüyüşlerini keyifli bir rutine dönüştürmek mümkün.
Görsel Kaynak: shutterstock