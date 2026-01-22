Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kışın yürüyüş yaparken nasıl giyinmeli? Soğuk havada yapılan yürüyüşlerde nelere dikkat etmeli?

        Soğuk havada sağlıklı kalmanın yolu: Kış yürüyüşlerinde dikkat edilmesi gerekenler

        Soğuk hava yürüyüşten vazgeçmek için bir neden değil. Ancak kış aylarında yapılan yürüyüşlerde doğru önlemler alınmazsa sakatlanma ve sağlık sorunları kaçınılmaz olabilir. İşte kışın yürüyüş yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 09:30 Güncelleme: 22.01.2026 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kışın yürüyüş yaparken nasıl giyinmeli?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Soğuk, rüzgâr ve buzlanma… Kış şartları yürüyüşü zorlaştırsa da doğru önlemlerle bu süreci avantaja çevirmek mümkün. Kışın yürüyüş yaparken sağlığınızı koruyacak öneriler ve kritik uyarılar…

        İşte evde yapılabilecek basit egzersizler
        İşte evde yapılabilecek basit egzersizler
        Bağışıklığı güçlendirici bitkisel çaylar
        Bağışıklığı güçlendirici bitkisel çaylar

        KIŞIN YÜRÜYÜŞ: SAĞLIKLI KALMANIN SOĞUK HAVADAKİ ANAHTARI

        Soğuk hava, çoğu kişi için evde kalma bahanesi gibi görünse de kış aylarında yapılan yürüyüşler hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından büyük faydalar sağlar. Ancak düşük sıcaklıklar, kaygan zeminler ve yanlış giyim tercihleri yürüyüşü riskli hale getirebilir. Peki kışın yürüyüş yaparken nelere dikkat etmeli, nasıl giyinmeli? İşte detaylar…

        REKLAM

        KIŞIN YÜRÜYÜŞ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        HAVAYI VE ZEMİNİ ÖNCEDEN KONTROL EDİN

        Yürüyüşe çıkmadan önce hava durumunu mutlaka kontrol edin. Kar, buzlanma ve aşırı rüzgâr yürüyüşü tehlikeli hale getirebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski daha yüksektir.

        ISINMADAN ASLA YÜRÜYÜŞE BAŞLAMAYIN

        Soğuk havada kaslar daha sert olur ve sakatlanma riski artar. Yürüyüşten önce 5–10 dakikalık hafif ısınma hareketleri yapmak büyük önem taşır.

        GÜVENLİ VE AYDINLIK ROTALARI TERCİH EDİN

        Kış aylarında günler daha kısa olduğu için iyi aydınlatılmış ve düzenli temizlenen yürüyüş yollarını tercih edin. Kaygan, yokuşlu ve tenha alanlardan kaçının.

        TEMPOYU KONTROLLÜ TUTUN

        Soğuk havada vücut daha fazla enerji harcar. Aşırı hızlı tempodan kaçının, nefesinizi ve nabzınızı zorlamadan yürüyüş yapın.

        SUSUZ KALMAMAYA DİKKAT

        Soğuk havada susuzluk hissi azalır ancak vücut yine de su kaybeder. Yürüyüş öncesi ve sonrası mutlaka su için.

        REKLAM

        KIŞIN YÜRÜYÜŞ YAPARKEN NASIL GİYİNİLMELİ?

        KATMANLI GİYİM KURTARICIDIR

        Kış yürüyüşlerinin altın kuralı katmanlı giyinmektir:

        İç katman: Ter emici ve nefes alabilen kumaşlar (pamuk yerine termal ürünler tercih edilmeli)

        Orta katman: Vücut ısısını koruyan polar veya yün

        Dış katman: Rüzgâr ve su geçirmez mont veya ceket

        AYAKKABI SEÇİMİ HAYATİ ÖNEM TAŞIR

        Kaymaz tabanlı, su geçirmez ve bileği destekleyen yürüyüş ayakkabıları tercih edilmelidir. Pamuk çorap yerine yün veya termal çoraplar ayakların sıcak kalmasını sağlar.

        BAŞ, EL VE BOYUN BÖLGESİNİ KORUYUN

        Vücut ısısının büyük bölümü baş, el ve boyun bölgesinden kaybedilir. Bere, eldiven ve atkı kullanımı sadece konfor değil sağlık açısından da gereklidir.

        REKLAM

        AŞIRI KALIN GİYİMDEN KAÇININ

        Çok kalın giyinmek terlemeye, terleme ise üşümeye neden olur. Amaç sıcak kalmak değil, ısı dengesini korumaktır.

        KIŞ YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN KÜÇÜK AMA ETKİLİ İPUÇLARI

        - Reflektörlü veya açık renkli kıyafetler tercih edin

        - Yanınızda küçük bir atıştırmalık bulundurun

        - Telefonunuzun şarjı dolu olsun

        - Müzik dinliyorsanız çevre seslerini tamamen kapatmayın

        SOĞUĞA RAĞMEN HAREKETTEN VAZGEÇMEYİN

        Doğru önlemler ve uygun giyimle kış aylarında yürüyüş yapmak hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de ruh halini olumlu yönde etkiler. Soğuk hava sizi durdurmasın; bilinçli adımlarla kış yürüyüşlerini keyifli bir rutine dönüştürmek mümkün.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de 7 yaşındaki kızını kullanarak evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı

        Büyükçekmece'de 7 yaşındaki kızıyla birlikte girdiği evden yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan Nurcan G. (25) yakalandı. Siteye girerken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli Nurcan G.'nin daha önceden de kızını kullanarak güven sağladığı sitelere girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Nur...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!
        Rutte'den Trump'a 'müttefikleriniz yanında' mesajı
        Rutte'den Trump'a 'müttefikleriniz yanında' mesajı
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        "Grönland bizi ilgilendirmiyor"
        "Grönland bizi ilgilendirmiyor"
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler