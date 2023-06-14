Kara para operasyonunda dikkat çeken saat detayı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, 5 ilde uyuşturucu paralarının aklanmasıyla ilgili düzenlediği operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda suç örgütünün kara kutusu Abdullah Üstün Bodrum’da lüks bir villada yakalandı. Abdullah Üstün'ün, yurt dışında olduğu tespit edilen organize suç örgütü lideri Naci Yılmaz ile çalıştığı belirtildi. Düzenlenen operasyonda Naci Yılmaz'ın kardeşi de gözaltına alındı.

RONALDO’NUN SAATİ

Düzenlenen operasyonlarda, kara kutunun Şişli’deki lüks rezidansında ele geçirilen malzemelerin arasında milyon dolarlık bir saat dikkat çekti. Yapılan incelemede, bir buçuk milyon dolar değerindeki saatin dünyada sadece 6 tane üretildiği ve bunlardan birinin de ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’da olduğu öğrenildi.

MİLYARLIK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçu kapsamında yürütülen bu soruşturmada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, ülkemizde var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk lirası üzerindeki mal varlığına el konuldu.

200 BİN EURO ÖDÜLLE ARANIYOR

Yapılan çalışmalarda çetenin bağlantılarında Joseph Johannes Leijdekkers ismine kadar uzanıldı. İddiaya göre Lijdekkers, dünyada uyuşturucu trafiğini yöneten önemli uyuşturucu baronlarından biriydi. Leijdekkers, Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin Euro ödülle aranıyor. Avrupa'nın en çok arananlar listesindeki ismin kara para akladığı da iddia ediliyor. Düzenlenen bu operasyon organize suç örgütünün Lijdekkers ile bağlantısı olduğuna ulaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.