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Kara yollarında son durum nedir?

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte tatil bölgelerine ve memleketlerine gidenler için kara yollarındaki son durum açıklandı. İşte tüm Türkiye'de ücretsiz olan geçiş noktaları ile bakım ve onarımdaki yollar..

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  • Kara yollarında son durum nedir?

    Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
  • Kara yollarında son durum nedir?

    Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.
  • Kara yollarında son durum nedir?

    İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın-İzmir istikameti 88-89. kilometrelerindeki (eski Aydın gişeleri mevkisi) üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafik akışı sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.
  • Kara yollarında son durum nedir?

    TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
  • Kara yollarında son durum nedir?

    Eskişehir-Seyitgazi-Afyonkarahisar yolunun 0-46. kilometrelerinde Eskişehir Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bugün planlanan bisiklet yarışı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
  • Kara yollarında son durum nedir?

    Kastamonu-Çankırı il sınırı-Ilgaz-Çankırı yolunun 0-5. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüp trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
  • Kara yollarında son durum nedir?

    Besni-Adıyaman-Gaziantep il sınırı yolunun 7-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
  • Kara yollarında son durum nedir?

    Iğdır-Aralık yolunun 73-79. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
  • Kara yollarında son durum nedir?

    Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
  • Kara yollarında son durum nedir?

    Serik ayrımı-Beydiğin-Taşağıl yolunun 28-33. kilometrelerindeki Demirkapı Tüneli'nin Konya-Antalya istikameti, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
  • Kara yollarında son durum nedir?

    Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11 ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekiyor.
  • Kara yollarında son durum nedir?

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