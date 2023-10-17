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        Karabük'te yavru ayı iş merkezine girip, sokaklarda koştu; görenler kaçtı

        KARABÜK'te biriş merkezine giren, ardından da sokaklarda koşturan yavru bozayı paniğe neden oldu. Ayıyı görenlerin korkup kaçtığı anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. . 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:40
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        Karabük'te yavru ayı iş merkezine girip, sokaklarda koştu; görenler kaçtı
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        KARABÜK'te biriş merkezine giren, ardından da sokaklarda koşturan yavru bozayı paniğe neden oldu. Ayıyı görenlerin korkup kaçtığı anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. . 

        Kent merkezine inen bir yavru bozayı, dün akşam saatlerinde önce şehrin en işlek caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesi'ndeki bir iş merkezine girdi. İş merkezindeki ayıyı gören esnaf ve vatandaşlar paniğe kapılıp, dükkanlara girip kapıları kapattı. Ayı, daha sonra iş merkezinden ayrılıp, Ergenekon Mahallesi'nde sokaklarda koşturmaya başladı. Ayıyı gören 2 kişi, korkup park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Şehrin işlek cadde ve sokaklarında panikle koşuşturan ayı ve vatandaşların kaçtığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından kayda alındı. Yavru ayı, daha sonra gözden kayboldu.

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