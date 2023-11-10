Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Kazı çalışmasında ortaya çıkan mutfakta 1600 yıllık tohumlar bulundu

        KARABÜK´ünEskipazar ilçesinde Hadrianopolis Antik Kenti'nde 20 yıldır süren kazı çalışmaları kapsamında bir yapı içerisindeki mutfak bölümü ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemede mutfakta 1600 yıl öncesine ait olduğu düşünülen tohumlar bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazı çalışmasında ortaya çıkan mutfakta 1600 yıllık tohumlar bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK´ünEskipazar ilçesinde Hadrianopolis Antik Kenti'nde 20 yıldır süren kazı çalışmaları kapsamında bir yapı içerisindeki mutfak bölümü ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemede mutfakta 1600 yıl öncesine ait olduğu düşünülen tohumlar bulundu.

        Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2003 yılında başlatılan kazı çalışmalarında bir yapı ortaya çıkarıldı. Yapının içindeki mutfakta bir kabın içerisinde 1600 yıl öncesine ait olduğu düşünülen buğday, fiğ ve yoğurt otu tohumları bulundu. Ayrıca, mutfakta eski kap kacak malzemeleri, biley taşı demir bıçak da bulundu. Kazı çalışmasında bulunan yapının küçük bir bölümü bulunurken geri kalan bölümü ise devam eden çalışmalar sonunda ortaya çıkarılacak.

        Kazı çalışmalarının devam ettiği bölgede yeni bir yapıya rastladıklarını belirten Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, "Yapının fonksiyonunu henüz tam olarak tespit etmiş değiliz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bu yapının bir odasının mutfak olduğunu net bir şekilde tespit ettik. Mutfak bölümüne bir merdivenle iniş gerçekleştiriliyor. Mutfak küçük kare bir plana sahip. Mutfağın ocak bölümü ortaya çıkarıldı. Ocak bölümünün hemen yanında ise içerisinde kaplar ve bu kapların iki tanesinin içindeki tohumlar ise günümüze kadar ulaştı. Uzmanlarıyla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde tohumların cinslerini tespit ettik. Tohumlar bir tanesi buğday, diğeri bezelye türü fiğ dediğimiz bir tohum. Diğeri ise yoğurt otu dediğimiz bir ot. Hala günümüzde Eskipazar'da yoğurt otuyla yoğurt mayalandığını da bilmekteyiz. Ayrıca bu kapların yanında demir bıçaklar ortaya çıktı. Bu bıçakların hemen yanında da bir biley taşı tespit ettik. Bu biley taşını da aslında önemi şöyle. Bölgenin Türk-İslam döneminden beri en ünlü bıçak biley taşı Eskipazar'da çıkıyor. Kösere taşı diyorlar. Muhtemelen bu bulmuş olduğumuz biley taşı da bu kösere taşıyla alakalı bir taş. Dolayısıyla Eskipazar'da uzun yüzyıllardır süren bir geleneği de bu şekilde görmüş olduk" diye konuştu.

        'MUTFAK BÖLÜMÜNDE ORTAYA ÇIKARILAN ESERLER 1600 YIL ÖNCESİNE AİT'

        Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, yapının içerisindeki mutfakta bulunan malzemelerin 1600 yıl öncesine ait olduğunu düşündüklerini ifade ederek şunları söyledi:

        "Üst yapısı büyük ihtimalle ahşapmış. Ahşap çatı çökünce içerisindeki bu eserlerle birlikte günümüze kadar ulaşması mümkün olmuş. Yapının yangınla tahrip olduğunu biz stratigrafik açıdan da tespit ettik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda stratigrafik açıdan yapının milattan sonra 4'üncü yüzyıldan sonra 7'nci yüzyıl aralığında kullanılmış olduğunu gördük. Muhtemelen bu mutfak bölümündeki eserlerle birlikte mutfak bölümünün de bu tarih aralığına ait olduğunu düşünüyoruz. Yapının fonksiyonuyla ilgili de şu an net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü yapının küçük bir bölümünü ortaya çıkardık. İlerleyen dönemlerde yapacağımız çalışmalarla da yapının fonksiyonunu net bir şekilde tespit etmeye çalışacağız. Yine ayrıca biz bu mutfak bölümünde ortaya çıkan eserlerin yaklaşık olarak günümüzden 1600 yıl öncesine ait olduğunu da tahmin ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk

        Benzer Haberler

        Karabük'teki antik kentte 1600 yıllık tohumlar gün yüzüne çıkarıldı
        Karabük'teki antik kentte 1600 yıllık tohumlar gün yüzüne çıkarıldı
        Karabük'te şehir merkezine inen 3 ayı güvenlik kamerasında
        Karabük'te şehir merkezine inen 3 ayı güvenlik kamerasında
        Karabük'te depremzede çocuklar tohum toplarını doğayla buluşturdu
        Karabük'te depremzede çocuklar tohum toplarını doğayla buluşturdu
        Karabük'te "Siber Vatan" projesiyle nitelikli siber güvenlik uzmanları yeti...
        Karabük'te "Siber Vatan" projesiyle nitelikli siber güvenlik uzmanları yeti...
        Eskipazar lahanasında hedef 1250 ton rekolte
        Eskipazar lahanasında hedef 1250 ton rekolte
        Eflani'ye yeni hükümet konağı yapılıyor
        Eflani'ye yeni hükümet konağı yapılıyor