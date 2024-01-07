KARABÜK'TE 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI

KARABÜK'ünEflani ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Eflani ilçesine bağlı Pınarözü köyü, Hacizoğlu Mahallesi´ndeki 2 katlı ahşap evde çıktı. Naciye Kaya´ya ait, kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.