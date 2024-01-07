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        KARABÜK'TE 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 01:37 Güncelleme: 07.01.2024 - 01:37
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        KARABÜK'TE 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI
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         KARABÜK'ünEflani ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 20.00 sıralarında Eflani ilçesine bağlı Pınarözü köyü, Hacizoğlu Mahallesi´ndeki 2 katlı ahşap evde çıktı. Naciye Kaya´ya ait, kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

        Evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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