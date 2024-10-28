Komşu ilçeden eşek almaya gidip, geri dönmeyen kişiyi arama çalışmalarında 3'üncü gün

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinden komşu ilçe Bartın'ın Ulus ilçesine 18 Ekim’de eşek satın almaya gidip, geri dönüş yolunda kaybolduğu ortaya çıkan Yaşar Dursun'u (77) arama çalışmaları 3’üncü günde de sürüyor.

Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde oturan evli ve 5 çocuk babası Yaşar Dursun, 18 Ekim'de ailesine Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulupınar köyünden eşek satın almaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı ve geri dönmedi. Köy Muhtarı Seyfi Altıok, önceki gün su arızası nedeniyle gittiği evde, Yaşar Dursun'un eşi Hanife Dursun'a eşinin nerede olduğunu sorması üzerine Yaşar Dursun’un kaybolduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine muhtar Altıok, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma, AFAD, NAK ve İHH ekipleri 54 personel, 12 araç, 2 dron ve 2 iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Dün yapılan aramalarda, köye 5 kilometre mesafedeki ormanda ölü eşek bulundu. Eşeğin, Yaşar Dursun'un satın alıp, üzerine binerek geri dönmeye çalıştığı eşek olduğu düşünülürken, havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi.

EŞEĞİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Bu sabah arama çalışmaları yeniden başladı. Sabah saatlerinde Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ölü eşeğin bulunduğu alana giderek otopsi yaptı. Eşeğin ölüm sebebinin belirlenmesi için alınan numuneler, Ankara Etlik Veterinerlik Araştırma Laboratuvarı'na gönderildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen kadavra köpeği de arama çalışmalarında kullanılmaya başlandı. Karabük İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği ile Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı yaklaşık 100 personel, Bartın'ın Ulus ilçesi, Ulupınar, Kayabaşı köyleri olmak üzere yaklaşık 10 kilometrelik alanda Dursun'un bulunması için arama çalışması yapıyor.