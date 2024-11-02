Evinde ölü bulundu, başına 'bal kabağı' ile vurulmuş

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde İbrahim Tuna (93), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Tuna'nın başına bal kabağıyla vurularak öldürüldüğü belirlenirken, aynı köyde yaşayan zihinsel engelli Ayhan A. (53) ise cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

​Safranbolu ilçesi Konarı köyüne bağlı Karşı Mahalle'de dün, yalnız yaşayan İbrahim Tuna'ya ulaşamayan yakınları, köy muhtarı Mustafa Özşen'e haber verdi. Kapıyı açan olmayınca muhtar Özşen, Tuna'yı kontrol etmek için köyden birkaç kişiyle birlikte balkondan eve girdi. Muhtar, evde Tuna'nın cansız bedeni ile karşılaşıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ekiplerince yapılan incelemede, Tuna'nın cansız bedeninin yanında darbe almış bal kabağı buldu. Tuna'nın başında da darp izine rastlanırken, yapılan ilk incelemede yaşlı adamın başına bal kabağı ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, cinayet şüphelisinin İbrahim Tuna'ya ev işlerinde yardım eden, aynı köyde yaşayan zihinsel engelli Ayhan A. olduğunu belirledi. Ayhan A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusu sonrası Safranbolu Adliyesi'ne sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ İbrahim Tuna'nın cenazesi ise bugün Konarı Köyü Merkez Camisi'nde, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Yaşananları anlatan Konarı Köyü Muhtarı Mustafa Özşen, "Merdivenden içeriye girmiş. Kapı açıkmış. Oradan yanına girmiş. Bal kabağıyla rahmetli İbrahim Tuna amcamızın kafasına vurup öldürmüş. Tabii öldüren arkadaş da köyden. Engelli birisi. Zihinsel engelli. Artık aklımız ermedi. Ailesi cuma günü akşam 17.30 gibi beni aradılar. 'Babama ulaşamıyoruz' dediler. Okul servisi yapıyorum. Gelirken uğradım. Baktım her taraf kilitli. Buraya geldik merdiveni görünce huylandık. Köylülerle birlikte merdiven getirip yukarıya çıktık. Üstü falan örtüktü. Örtmüşler üzerini. Açtığımda kafasında darp izi gördüm. Hemen jandarmayı aradım. Ondan sonra olay adli vaka oldu" dedi.