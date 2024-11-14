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        Güvercin beslemek için çıktığı asma tavan çöktü; o anlar kamerada

        KARABÜK'te, Metin I.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:20
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        Güvercin beslemek için çıktığı asma tavan çöktü; o anlar kamerada
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        KARABÜK'te, Metin I.'nın güvercin beslemek için çıktığı asma tavan çöktü. O anlar kameraya yansırken, Metin I. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

        Olay, Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Cam balkon yapım işiyle uğraşan Metin I., güvercin beslemek için asma tavana çıktı. Asma tavan Metin I.'nın ağırlığını kaldıramayıp çöktü. Metin I. da tavandan yerdeki masa ve dolap arasına düştü. O anlar kameraya yansırken, Metin I. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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