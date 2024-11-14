Güvercin beslemek için çıktığı asma tavan çöktü; o anlar kamerada

Olay, Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Cam balkon yapım işiyle uğraşan Metin I., güvercin beslemek için asma tavana çıktı. Asma tavan Metin I.'nın ağırlığını kaldıramayıp çöktü. Metin I. da tavandan yerdeki masa ve dolap arasına düştü. O anlar kameraya yansırken, Metin I. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

KARABÜK'te, Metin I.'nın güvercin beslemek için çıktığı asma tavan çöktü. O anlar kameraya yansırken, Metin I. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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