Karabük'te ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 23.30 sıralarında Safranbolu Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar sokakta çıktı. Ömer Eken’in içinde bulunduğu esnada tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen Eken hastaneye kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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