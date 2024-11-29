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        Karda koşan 2 karaca kamerada

        KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çektiği değerlendiren 2 karaca, yola yakın bir noktada koşarken cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:25
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        Karda koşan 2 karaca kamerada
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        KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çektiği değerlendiren 2 karaca, yola yakın bir noktada koşarken cep telefonuyla görüntülendi.

        Kentte 1 haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, yaban hayatı da olumsuz etkilendi. Doğada yiyecek bulmakta zorlandığı değerlendirilen 2 karaca, Ovacık ilçesinin merkeze bağlı kırsal kesiminde yola yakın bir noktada koşarken görüldü. Bir vatandaş, koşan karacaları görüntüledi. Karacalar, Orman Bölge Müdürlüğü aracını gördükten sonra ürküp koşarak ağaçların arasına girerek gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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