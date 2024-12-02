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        Parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, okulda parmağını akıllı tahtaya sıkıştıran S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 18:43 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:45
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        Parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı
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        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, okulda parmağını akıllı tahtaya sıkıştıran S.T. (10), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Safranbolu ilçesinde bulunan Ünsal Tülbentçi İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. 5’inci sınıf öğrencisi S.T., parmağını akıllı tahtaya sıkıştırdı. Öğretmenler ve arkadaşlarının çabasına rağmen S.T.’nin parmağı sıkıştığı yerden çıkarılamadı. Durum itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu S.T.’nin parmağı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. S.T.’nin parmağında hasar oluşmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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