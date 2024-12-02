Parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı

Olay, öğle saatlerinde Safranbolu ilçesinde bulunan Ünsal Tülbentçi İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. 5’inci sınıf öğrencisi S.T., parmağını akıllı tahtaya sıkıştırdı. Öğretmenler ve arkadaşlarının çabasına rağmen S.T.’nin parmağı sıkıştığı yerden çıkarılamadı. Durum itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu S.T.’nin parmağı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. S.T.’nin parmağında hasar oluşmadığı öğrenildi.

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