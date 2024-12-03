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        Husumetli olduğu muhtarı 4 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı

        KARABÜK'te mahalle muhtarı Ercan Türe (50), husumetli olduğu Koray S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 20:45 Güncelleme: 03.12.2024 - 20:50
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        Husumetli olduğu muhtarı 4 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı
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        KARABÜK’te mahalle muhtarı Ercan Türe (50), husumetli olduğu Koray S. tarafından sokakta 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaraladı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Sadri, Artuç Caddesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle aralarında husumet olan İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Ercan Türe, Koray S. ile caddede karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Koray S., yanındaki bıçakla Ercan Türe’yi 4 yerinden yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Koray S.’nin elindeki bıçağı alırken, ağır yaralanan Ercan Türe ise sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Koray S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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