Husumetli olduğu eski muhtarı 4 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı

KARABÜK’te eski mahalle muhtarı Ercan Türe (50), husumetli olduğu Koray S. tarafından sokakta 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaraladı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Sadri, Artuç Caddesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle aralarında husumet olan İsmetpaşa Mahallesi eski Muhtarı Ercan Türe, Koray S. ile caddede karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Koray S., yanındaki bıçakla Ercan Türe’yi 4 yerinden yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Koray S.’nin elindeki bıçağı alırken, ağır yaralanan Ercan Türe ise sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Koray S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.