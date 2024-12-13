Safranbolu'nun UNESCO'ya dahil edilişinin 30'uncu yılı kutlanıyor

KARABÜK’ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu’nun UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesinin 30’uncu yıldönümü dolayısıyla hafta boyu sürecek etkinlikler başladı.

Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma mimari yapıları, geleneksel yaşam tarzını koruyan sokakları ve kültürel mirasıyla 17 Aralık 1994 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. Tarihi kent Safranbolu’nun UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilişinin 30’uncu yıldönümü kentte yapılan etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama programına Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Başkan Köse, Safranbolu’nun Türkiye’nin en iyi korunan kenti olduğunu vurgulayarak, “Tarih, doğa ve kültürün iç içe geçtiği eşsiz bir şehir Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde 30 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Bu süreç, sadece bir unvanla değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel değerlerimizi koruma konusundaki sorumluluğumuzla da taçlanıyor. Hiç şüphesiz Türkiye’nin en iyi korunan kenti olan Safranbolu’da, hangi kapıyı açsanız ardından bir anı ya da tarihten bir kesit karşınıza çıkabiliyor” diye konuştu.