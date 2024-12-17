Otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, saat 18.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı Karıt Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 78 ST 743 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Özdemir'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde yola savrulan Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Emrah Özdemir'in annesi Aynur Özdemir, oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı, gözyaşı döktü. Emrah Özdemir'in cenazesi inceleme sonrası Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.K. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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