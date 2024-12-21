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        Belediyenin sulama tankeri çarptı; ağır yaralandı

        KARABÜK'te, yolun karşısına geçmek isterken belediyeye ait sulama tankerinin çarptığı Serdar Şentürk (42), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 20:59 Güncelleme: 21.12.2024 - 21:05
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        Belediyenin sulama tankeri çarptı; ağır yaralandı
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        KARABÜK'te, yolun karşısına geçmek isterken belediyeye ait sulama tankerinin çarptığı Serdar Şentürk (42), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. Haşim İ. (42) yönetimindeki 34 BAC 162 plakalı belediyeye ait sulama tankeri, yolun karşısına geçmem isteyen Serdar Şentürk’e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şentürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şentürk’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Tanker şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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