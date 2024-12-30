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        Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da yılbaşı yoğunluğu

        KARABÜK'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesindeki otel ve konaklarda yılbaşı gecesi için doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 21:45 Güncelleme: 30.12.2024 - 21:50
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        Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da yılbaşı yoğunluğu
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        KARABÜK'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesindeki otel ve konaklarda yılbaşı gecesi için doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.

        Yıl boyunca yerli ve yabancı tatilcilerin tercih ettiği, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, tarihi konaklarıyla ünlü ilçe Safranbolu'da yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Yeni yıla Safranbolu’da girmek isteyen tatilciler, ilçeye akın etti. Tatilciler, Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Konaklarıyla ünlü ilçeye gelen turistler fotoğraf çektirerek Safranbolu gezilerini ölümsüzleştirdi. İlçede kiralanan tarihi konaklar ve otellerdeki doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.

        Safranbolu esnafından Can Kuş, yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini ve yeni yılın ilçede güzel şekilde kutlanacağını söyledi.

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