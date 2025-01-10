Karabük'te kuyumcu soygunu kamerada; 20 kilo altınla kaçtılar (2)

BİRMİKTAR ALTIN DOLU ÇANTA VE 2 SİLAH, KANYON BÖLGESİNDE BULUNDU

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuyu soyan şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, soyguncuların çaldığı içi bir miktar altın dolu çanta ve olayda kullanılan 2 silah, polis tarafından kanyon bölgesinde bulundu. 3 şüpheliyi yakalama çalışması sürerken, Karabük Valisi Mustafa Yavuz da olay yerinde gazetecilere açıklama yaptı. Vali Yavuz, soygun sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ellerinde 3 çanta olduğunu değerlendiriyoruz. Bu 3 silahın 2’si emniyet kuvvetlerimiz tarafından şu anda elde. Şu anda kaçtıkları yöne doğru hem emniyet müdürlüğümüz tarafından bütün kuvvetimizle birlikte hem jandarmamız tarafından kaçabilecekleri bütün güzergahlarda köy yoları dahil ve ana yollarda kapama işlemini yaparak açıkçası alanı daraltıyoruz. Özel harekat polislerimiz de geliyorlar. Bulunan coğrafya kanyon bölgesi, biraz mağaraların ve yeşil vadilerin suyun olduğu bir bölge. Orada özel harekatımız da gerekli arama ve taramaları yapacaklar. İnşallah kısa süre içerisinde bunu yapan şahısları yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Ben tekrar çok geçmiş diyorum. Safranbolu halkımıza ve esnafımıza bu duyarlılıklarından dolayı sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum” dedi.