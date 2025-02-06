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        Enkazdan 110 saat sonra kurtardığı depremzedeyle telefonda görüştü: Sen mucizeydin bizim için

        KARABÜK Üniversitesi personeli Emrullah Bingöl (32), 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin enkazından çıkardığı Halil Korkmaz (60) ile telefonda görüntülü görüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:08 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:10
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        Enkazdan 110 saat sonra kurtardığı depremzedeyle telefonda görüştü: Sen mucizeydin bizim için
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        KARABÜK Üniversitesi personeli Emrullah Bingöl (32), 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nin enkazından çıkardığı Halil Korkmaz (60) ile telefonda görüntülü görüştü. Bingöl, Korkmaz’a, “Sen bir mucizeydin bizim için. 110 saat geçmişti, biz bile umudumuzu kaybetmiştik. Rabb’im nasip etti. Sana ulaştığımızda alnında beton izi vardı. Rabb’im bir daha yaşatmasın. Her türlü ihtiyacında telefonum sana açık. Karabük’te de bir evin var artık” dedi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Halil Korkmaz, 110 saat sonra Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli Emrullah Bingöl tarafından Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi enkazından sağ olarak çıkarıldı. Büyük felaketin 2’nci yıl dönümünde Halil Korkmaz ve onu kurtaran Emrullah Bingöl cep telefonu ile görüntülü görüşme yaptı.

        Görüşmede Halil Korkmaz, “Ayak seslerini duyuyordum ama benim sesim dışarı gitmiyordu. Nerede olduğumu bilmiyordum. Kapkaranlık bir yerdi benim durduğum yer. İnsanlar üzerimde geziyordu. Beni kurtarmaya geldiler, diyordum. Beni şimdi bulurlar, diyordum. Ama benim sesimi duyan yoktu. İnsanların konuşmaları geliyordu. Deprem olduğunu o anda anladım. Beni kurtarırlar, diye çok sevindim. Önümdeki demirleri kestiler. İsrailli bir doktor geldi ve ağzıma şeker verdi. Başka bir şey hatırlamıyorum. Allah razı olsun” dedi.

        Emrullah Bingöl ise “Sen bir mucizeydin bizim için. 110 saat geçmişti. Biz bile umudumuzu kaybetmiştik. Rabb’im nasip etti. Sana ulaştığımızda alnında beton izi vardı. Rabb’im bir daha yaşatmasın. Her türlü ihtiyacında telefonum sana açık. Karabük’te de bir evin var artık” diye cevap verdi.

        Halil Korkmaz’ı kurtarma anlarını anlatan Emrullah Bingöl “Depremde mucize bir şey yaşadık. 110 saat sonra Halil amcamızı kurtardık. Halil amcamızı kurtardıktan sonra da 2 yıl üzerinden geçmesine rağmen yine irtibat halindeyiz. Hep halini hatırını soruyoruz. Bu gönül bağını böyle devam ettirip sürdürmek istiyoruz. Onun durumu da çok iyi. Ona ulaştığımda amcamıza zarar vermeden nasıl çıkarabiliriz, nasıl kurtarabiliriz, diye bir yük vardı üzerimizde. Çünkü sonuçta 110 saatlik bir zaman dilimi içerisinde o moloz yığınlarının altındaydı amcamız. Dışarıda nefes almayı o nefesi solumayı hep hayal etmiş, beklemiş molozların altında. Ona ulaştığımda kendimi kaybettim. Onu çıkardıktan sonra çok sevindim ve 5 dakika ağladım. Düşünsenize bir insana nefes oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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