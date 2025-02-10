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        Safranbolu'nun tarihi konakları beyaza büründü

        KARABÜK'te gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi konaklar beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:07 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:10
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        Safranbolu'nun tarihi konakları beyaza büründü
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        KARABÜK’te gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi konaklar beyaza büründü.

        Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da tarihi çarşı bölgesinde bulunan konaklar, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Safranbolu'nun sembolü olan tarihi konakların çatıları karla kaplandı. Osmanlı'dan kalma mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi konaklar, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluşturdu. Kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlayan Safranbolu, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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