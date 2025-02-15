Karabük'te, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Yenice- Zonguldak karayolunun Kayadibi köyü mevkisinde meydana geldi. Alparslan Çağlar yönetimindeki 67 AAC 425 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alparslan Çağlar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alparslan Çağlar’ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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