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        Karabük'te kar yağışı

        KARABÜK'ünyüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, Horhor Geçidi mevkisinde sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:50
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        Karabük'te kar yağışı
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        KARABÜK'ünyüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, Horhor Geçidi mevkisinde sürücüler zor anlar yaşadı.

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Karabük ile Gerede kara yolunun Horhor Geçidi mevkisinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, karla kaplı yolda araçları ile yavaş ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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