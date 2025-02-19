Karabük'te kar yağışı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Karabük ile Gerede kara yolunun Horhor Geçidi mevkisinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, karla kaplı yolda araçları ile yavaş ilerledi.

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