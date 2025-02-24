Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te Ortakçılar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

        KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle karla kaplı Ortakçılar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:14 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te Ortakçılar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        ABONE OL

        KARABÜK’ün yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle karla kaplı Ortakçılar Göleti’nin yüzeyi buz tuttu.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yaklaşık 30 santime ulaştı. Eflani ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta yer alan ve Yayla Deresi'nden beslenen Ortakçılar Göleti’nin yüzeyi buz tuttu. Bin 150 metre genişliğe ve yaklaşık 30 metre derinliğine sahip göletin yüzeyi tamamen dondu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede gölet ve çevresindeki karla kaplı ormanlar güzel manzaralar oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov Ankara'da
        Lavrov Ankara'da
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum

        Benzer Haberler

        Karabük'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Kardeşi ile yengesini tabancayla öldürdü
        Kardeşi ile yengesini tabancayla öldürdü
        GÜNCELLEME - Karabük'te bir kişi kardeşi ve yengesini silahla öldürdü
        GÜNCELLEME - Karabük'te bir kişi kardeşi ve yengesini silahla öldürdü
        Karabük'te bir kişi kardeşi ve yengesini silahla öldürdü
        Karabük'te bir kişi kardeşi ve yengesini silahla öldürdü
        Karabük'te eğitime kar engeli
        Karabük'te eğitime kar engeli
        Karabük'te ATV'ye bağlı kızaklarla kayak keyfi kamerada
        Karabük'te ATV'ye bağlı kızaklarla kayak keyfi kamerada