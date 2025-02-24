Karabük'te Ortakçılar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle karla kaplı Ortakçılar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
KARABÜK’ün yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle karla kaplı Ortakçılar Göleti’nin yüzeyi buz tuttu.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yaklaşık 30 santime ulaştı. Eflani ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta yer alan ve Yayla Deresi'nden beslenen Ortakçılar Göleti’nin yüzeyi buz tuttu. Bin 150 metre genişliğe ve yaklaşık 30 metre derinliğine sahip göletin yüzeyi tamamen dondu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede gölet ve çevresindeki karla kaplı ormanlar güzel manzaralar oluşturdu.
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