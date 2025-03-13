2 ayrı motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama

Karabük'te ocak ve mart aylarında kentte 2 motosikleti çalan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Motosikletleri çaldıkları tespit edilen B.Y., M.Ç. ve O.Y., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. 3 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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