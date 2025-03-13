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        2 ayrı motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama

        KARABÜK'te 2 ayrı motosiklet hırsızlığına karıştığı tespit edilen ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:03 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:05
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        2 ayrı motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama
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        KARABÜK'te 2 ayrı motosiklet hırsızlığına karıştığı tespit edilen ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Karabük'te ocak ve mart aylarında kentte 2 motosikleti çalan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Motosikletleri çaldıkları tespit edilen B.Y., M.Ç. ve O.Y., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. 3 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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