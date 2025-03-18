Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Merkeze 23 kilometre uzaklıktaki, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü Keltepe’de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karabük-Gerede kara yolunda da kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

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