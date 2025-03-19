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        Otomobil tünel girişinde duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        KARABÜK'ün Yenice ilçesinde tünel girişindeki beton duvara çarpan otomobildeki Fatma Yiğit (80) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:40
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        Otomobil tünel girişinde duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        KARABÜK’ün Yenice ilçesinde tünel girişindeki beton duvara çarpan otomobildeki Fatma Yiğit (80) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Karabük-Yenice kara yolunun Şahinkaya Tüneli mevkisinde meydana geldi. M.Y.’nin (75) kontrolünü yitirdiği 34 BCN 446 plakalı otomobil, tünel girişindeki beton duvara çarptı. Kazada, M.Y. ile birlikte yanındaki Fatma Yiğit ve N.G. (69) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Fatma Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. M.Y. ve N.G.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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