Otomobil tünel girişinde duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde tünel girişindeki beton duvara çarpan otomobildeki Fatma Yiğit (80) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karabük-Yenice kara yolunun Şahinkaya Tüneli mevkisinde meydana geldi. M.Y.’nin (75) kontrolünü yitirdiği 34 BCN 446 plakalı otomobil, tünel girişindeki beton duvara çarptı. Kazada, M.Y. ile birlikte yanındaki Fatma Yiğit ve N.G. (69) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Fatma Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. M.Y. ve N.G.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.