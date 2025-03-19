Karabük'te kar yağışı

Kentin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bugün de devam ederken, merkeze 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, yağışla birlikte beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Karabük ile Gerede kara yolunda etkili olan kar yağışıyla sürücüler trafikte yavaş ilerledi. Eskipazar ilçesinde yağan kar, ilçeyi beyaza bürüdü.

KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bugün de etkili oluyor.

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