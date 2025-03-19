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        Karabük'te kar yağışı

        KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bugün de etkili oluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:31 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:35
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        Karabük'te kar yağışı
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        KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bugün de etkili oluyor.

        Kentin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bugün de devam ederken, merkeze 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, yağışla birlikte beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Karabük ile Gerede kara yolunda etkili olan kar yağışıyla sürücüler trafikte yavaş ilerledi. Eskipazar ilçesinde yağan kar, ilçeyi beyaza bürüdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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