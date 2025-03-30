4'üncü kattan düşen Elanur, ağır yaralandı

Olay, saat 22.00 sıralarında Karabük merkeze bağlı Kartaltepe Mahallesi, Kılıçarslan Caddesinde meydana geldi. Binanın 4'üncü katında oturan Elanur E., iddiaya göre, balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elanur E., sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Elanur’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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