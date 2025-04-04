Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Kazada ölen baba ve 3 kızı cezaevi ziyaretinden dönüyormuş

        KARABÜK'te, TIR ile çarpışan otomobildeki Aziz Uluışık (53) ile kızları Berfin (24), Kübra (35) ve üvey kızı Esra Uluışık'ın (44) yaşamını yitirdiği kazada, diğer sürücü Seyit Hamza Yeşilyurt (28), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada ölen baba ve 3 kızı cezaevi ziyaretinden dönüyormuş
        ABONE OL

        KARABÜK'te, TIR ile çarpışan otomobildeki Aziz Uluışık (53) ile kızları Berfin (24), Kübra (35) ve üvey kızı Esra Uluışık'ın (44) yaşamını yitirdiği kazada, diğer sürücü Seyit Hamza Yeşilyurt (28), tutuklandı. Uluışık ailesinin hükümlü yakınlarını ziyaret için İstanbul'dan Karabük'e geldikleri, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı bildirildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Seyit Hamza Yeşilyurt yönetimindeki 61 ACT 699 plakalı TIR, Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobille çarpıştı. Refüje savrulan otomobilin sürücüsü Aziz Uluışık ile kızları Berfin, Kübra ve üvey kızı Esra Uluışık hayatını kaybetti, eşi Feride Uluışık (65) ise ağır yaralandı. Ölen 4 kişinin cenazeleri, inceleme sonrası morga kaldırıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Feride Uluışık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Uluışık ailesinin, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü yakınlarını ziyaret için İstanbul'dan Karabük'e geldikleri ve ailenin dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Babayla 3 kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Diyarbakır'a gönderildi.

        Öte yandan gözaltına alınan TIR'ın şoförü Seyit Hamza Yeşilyurt, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!

        Benzer Haberler

        Karabük'te 4 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan tırın sürücüsü tutuklan...
        Karabük'te 4 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan tırın sürücüsü tutuklan...
        Sanatçı Uğur Işılak, Karabük'te konser verdi
        Sanatçı Uğur Işılak, Karabük'te konser verdi
        Karabük'te TIR ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 4 ölü, 1 yaralı (2)
        Karabük'te TIR ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 4 ölü, 1 yaralı (2)
        GÜNCELLEME 2 - Karabük'te tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi y...
        GÜNCELLEME 2 - Karabük'te tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi y...
        GÜNCELLEME - Karabük'te tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yar...
        GÜNCELLEME - Karabük'te tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yar...
        Karabük'te TIR ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 3 ölü, 2 yaralı
        Karabük'te TIR ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 3 ölü, 2 yaralı