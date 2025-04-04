Kazada ölen baba ve 3 kızı cezaevi ziyaretinden dönüyormuş

KARABÜK'te, TIR ile çarpışan otomobildeki Aziz Uluışık (53) ile kızları Berfin (24), Kübra (35) ve üvey kızı Esra Uluışık'ın (44) yaşamını yitirdiği kazada, diğer sürücü Seyit Hamza Yeşilyurt (28), tutuklandı. Uluışık ailesinin hükümlü yakınlarını ziyaret için İstanbul'dan Karabük'e geldikleri, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı bildirildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Seyit Hamza Yeşilyurt yönetimindeki 61 ACT 699 plakalı TIR, Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobille çarpıştı. Refüje savrulan otomobilin sürücüsü Aziz Uluışık ile kızları Berfin, Kübra ve üvey kızı Esra Uluışık hayatını kaybetti, eşi Feride Uluışık (65) ise ağır yaralandı. Ölen 4 kişinin cenazeleri, inceleme sonrası morga kaldırıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Feride Uluışık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Uluışık ailesinin, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü yakınlarını ziyaret için İstanbul'dan Karabük'e geldikleri ve ailenin dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Babayla 3 kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Diyarbakır'a gönderildi.